Qatar 2022, Marocco-Portogallo 1-0: Rui Patricio eliminato

Finisce l'avventura in Qatar per Rui Patricio. Il Portogallo si arrende al sorprendente Marocco che vola in semifinale e scrive la storia. Prima nazionale africana a raggiungere questo traguardo. L'estremo difensore giallorosso torna a casa senza aver mai disputato un minuto. Decide il gol di En-Nesyri che sfrutta l'errore di Diogo Costa. I lusitani provano a rispondere ma neanche l'ingresso di Ronaldo e Leao cambia le sorti della partita. Il Marocco affronterà la vincente tra Inghilterra e Francia. La semifinale è in programma mercoledì alle ore 20.