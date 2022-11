Qatar 2022, Inghilterra e Stati Uniti volano agli ottavi di finale

La vittoria per 3-0 contro il Galles, permette all'Inghilterra di Southgate di garantirsi il passaggio agli ottavi, dove fronteggeranno il Senegal. Decidono la partita il gol di Foden e la doppietta di Rashford. Alla squadra di Page serviva vincere, con la sconfitta di questa sera si conclude l'avventura Mondiale. Per quanto riguarda il match tra Stati Uniti ed Iran, gli americani centrano in risultato utile per il passaggio alla fase successiva dove incontreranno l'Olanda. Il gol di Pulisic sancisse l'eliminazione della squadra di Queiroz.