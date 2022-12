Qatar 2022, in campo Portogallo e Uruguay: Rui Patricio e Vina partono dalla panchina

Oggi le squadre scendono in campo per l'ultima giornata della fase a gironi. Alle 16 sono scese in campo, in contemporanea, le rose del gruppo H e G. I match che si sono disputati sono Portogallo-Corea del Sud e Ghana-Uruguay. Per quanto riguarda la prima delle due partite, il Portogallo era già qualificato aritmeticamente agli ottavi, il ct Santos ha deciso di risparmiare i big, tra cui Ronaldo, sostituito al 65'. Con la vittoria e grazie alla regola della differenza reti, la Corea del Sud supera il turno. Al Ghana sarebbe bastato il pareggio se la Corea del Sud avesse perso, mentre l'Uruguay ci prova fino alla fine, ma neanche il 2-0 gli basta per passare agli ottavi. Per quanto riguarda i giocatori della Roma che partecipano ai match, sia il portoghese Rui Patricio che l'uruguaiano Vina, partiranno dalla panchina.