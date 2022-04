Qatar 2022, il sorteggio: ecco tutti i gruppi

Germania sorteggiata con la Spagna. l Portogallo con Ghana, Uruguay e Corea del Sud

A Doha è andato di scena il sorteggio per il Mondiale 2022 in Qatar. Partita inaugurale Qatar-Ecuador, molto complicato il gruppo E con Spagna, Germania e Giappone. Non facile nemmeno il C con l'Argentina favorita, ma anche Messico e Polonia.