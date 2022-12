Qatar 2022, Giappone-Spagna 2-1: Luis Enrique trema ma passa agli ottavi

Clamoroso a Doha, la nazionale di Lucho perde ma passa il turno. Il Giappone chiude il girone in testa alla classifica

La Spagna si qualifica ma ha rischiato grosso. In vantaggio dopo 11 minuti di gioco con Morata, la nazionale di Luis Enrique ha avuto un black out ad inizio ripresa subendo uno-due del Giappone in tre minuti con i gol di Doan al 48' e quello di Tanaka al 51'. Il Giappone, bravo a resistere fino all'ultimo, con questa vittoria chiude il girone al primo posto con 6 punti e la Spagna si qualifica con 4 punti grazie alla miglior differenza reti rspetto alla Germania, e Luis Enrique tira un sospiro di sollievo.