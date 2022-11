Qatar 2022, Galles-Iran 0-2: tutto ancora da decidere per le qualificazioni

Dopo la brutta sconfitta per 6-2 contro l'Inghilterra, l'Iran si prende la rivincita sul Galles portando a casa la vittoria. A segno Cheshmi e Rezaeian, che rimettono in corsa la squadra per la qualificazione. Il Galles, sconfitto, insegue ancora gli ottavi dopo il pareggio 1-1 con gli Stati-Uniti. Per la squadra sarebbe la seconda volta dopo l'impresa di Jonh Charles che, nel 1958, raggiunse i quarti dopo lo spareggio con l'Ungheria. Dopo il risultato di oggi, però, la situazione si fa complessa.