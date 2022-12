Qatar 2022, Francia-Marocco 2-0: Deschamps raggiunge l’Argentina in finale

I Blues volano in finale per cercare di bissare il successo del 2018. Si spegne il sogno dei ragazzi di Regragui che sabato affronteranno la Croazia nella finale per il terzo e quarto porto

Si chiude anche la seconda semifinale di questo Mondiale in Qatar. La Francia batte il Marocco per 2-0 grazie alle reti di Theo Hernandez nel primo tempo e Kolo Muani nella ripresa (al primo pallone toccato). La nazionale guidata da Didier Deschamps raggiunge dunque la finale dove se la vedrà con l'Argentina di Scaloni che ieri ha battuto 3-0 la Croazia. Finisce dunque il sogno del Marocco che nonostante una partita giocata al massimo, creando anche molte occasioni da gol, non è riuscita a fermare lo strapotere francese. I "Leoni dell'Atlante" sfideranno la Croazia il prossimo sabato alle 16 per la finale per il terzo e quarto posto. La Francia invece cercherà il bis dopo la Coppa del Mondo conquistata nel 2018, il giorno dopo alla stessa ora contro l'albiceleste.