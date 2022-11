Qatar 2022, Francia-Danimarca 2-1: doppietta di un super Mbappé

Inarrestabile in progressione, l'attaccante francese ha sfiorato due volte la tripletta

Uno dei migliori giocatori di questo Mondiale lancia un altro importante segnale con una doppietta che regala tre punti alla Francia. Contro la Danimarca la squadra di Dechamps vince 2-1 grazie ad una doppietta di Kylian Mbappé. Inarrestabile in progressione, l'attaccante francese ha sfiorato due volte la tripletta. Grazie a questa vittoria la Francia si porta a 6 punti, in testa al Girone D, e qualificata, mentre la Danimarca resta a quota 1, due punti in meno dell'Australia contro la quale si giocherà tutto nel prossimo turno.