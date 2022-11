Qatar 2022, Francia-Australia 4-1: doppietta di Giroud nel poker in rimonta

Il debutto porta subito tre punti alla Francia di Deschamps, detentrice della Coppa del Mondo, che batte 4-1 l'Australia. In svantaggio per il gol segnato da Goodwin dopo soli 9 minuti, i francesi pareggiano i conti e chiudono in trionfo grazie ai gol di Rabiot, la doppietta di Giroud e il gol di Mbappe. Netta la differenza tecnica e tattica in campo e la partita ha avuto breve storia anche grazie a tre "italiani" tra i protagonisti nella formazione transalpina: Theo Hernandez, Rabiot e Giroud. Con la doppietta di stasera Giroud raggiunge Thierry Henry in testa alla classifica dei migliori marcatori della storia con la maglia della Francia.