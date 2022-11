Qatar 2022, Croazia-Canada 4-1: raggiunto il Marocco al primo posto del gruppo F

Inutile la rete del momentaneo vantaggio di Davies (2'). La terza giornata sarà decisiva per il passaggio agli ottavi

Proseguono le partite dei gironi del Mondiale in Qatar. Nel match delle 17:00 la Croazia ha vinto 4-1 contro il Canada grazie alla doppietta di Kramaric (36' 70') e ai gol di Livaja (44') e Majer (94'), inutile la rete del momentaneo vantaggio di Davies (2'). La nazionale di Zlatko Dalić sale a 4 punti nel gruppo F e raggiunge in testa il Marocco, che oggi ha superato meritatamente 2-0 il Belgio. La terza giornata sarà decisiva per il passaggio agli ottavi, con lo scontro diretto Croazia-Belgio e la sfida tra Marocco e Canada, già eliminato dal Mondiale.