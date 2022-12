Qatar 2022, Croazia ai quarti: 1-1 al 120′, Giappone ko ai rigori con tre errori

La Croazia centra i quarti di finale del Mondiale, come da pronostico, anche se con parecchia fatica. La squadra degli 'italiani' Vlasic, Pasalic e Brozovic battono il Giappone - rivelazione del torneo - solamente ai calci di rigore. I nipponici erano anche passati in vantaggio con il gol di Maeda, raggiunti poi da Ivan Perisic. Al 90' l'1-1, risultato che resiste anche dopo i tempi supplementari, i primi in questa edizione del torneo. Ai rigori malissimo il Giappone, con ben tre errori su quattro tiri, firmati Minamino, Mitoma e Yoshida (segna solo Asano, gli altri parati da Livakovic). Per la Croazia decisivo il penalty finale di Pasalic: se la vedrà con la vincente di Brasile-Corea del Sud.