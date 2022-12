Qatar 2022, Brasile tra gol e show: 4-1 alla Corea del Sud. Ai quarti c’è la Croazia

La Selecao non delude e chiude la pratica ottavi già dopo mezz'ora nel primo tempo: in gol Vinicius, Neymar, Richarlison e Paqueta

Sarà Brasile-Croazia il terzo quarto di finale di questo Mondiale in Qatar. Come da pronostico, la Selecao di Tite ha schiantato la Corea del Sud chiudendo la pratica già nel primo tempo. Ad essere precisi, nella prima mezz'ora di gioco: Vinicius, Neymar, Richarlison e Paqueta fissano subito il risultato sul 4-0 in mezzo a un vero e proprio show verdeoro. Gli asiatici subiscono l'ondata brasiliana, poi provano a reagire ma devono sbattere pure contro un super Alisson. Nel secondo tempo la Corea del Sud trova il gol della bandiera con Paik Seung-ho, ma ovviamente non basta.