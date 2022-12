Sogno Dybala: segna il rigore ed è campione del mondo. L’Argentina batte la Francia

L'attaccante della Roma viene chiamato in causa da Scaloni al 121' per la lotteria dei calci di rigore e non sbaglia

Paulo Dybala è campione del mondo con la sua Argentina. Una finale dalle mille emozioni quella contro la Francia nel Mondiale in Qatar. Vince ai rigori l'Albiceleste nel segno di Messi. Il primo tempo si chiude con la nazionale di Scaloni avanti 2-0 grazie al gol del numero 10 su rigore e alla rete di Di Maria, dopo un'azione spettacolare della formazione sudamericana. Nella ripresa arriva la reazione dei transalpini con la doppietta di Mbappé. Il fuoriclasse del Psg segna prima su rigore al 79' e poi si ripete due minuti più tardi con una gran tiro al volo. Al secondo tempo supplementare arriva il secondo gol di Messi, che mette in rete il pallone del momentaneo 3-2. Ma al 118' c'è spazio per la tripletta di Mbappè, su rigore, che fissa il punteggio sul 3-3. Al 121' è entrato in campo Paulo Dybala. Il ct Lionel Scaloni lo chiama in causa per la lotteria dei rigori e l'attaccante della Roma non sbaglia il secondo penalty dell'Argentina. La nazionale Albiceleste vince il Mondiale e Dybala è campione del mondo.