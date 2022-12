Qatar 2022, Argentina-Croazia: ancora panchina per Dybala

Alle ore 20 si disputerà la prima semifinale della coppa del mondo. Resta ancora in panchina la Joya che sembra non rientrare nei piani del Ct Scaloni

Il mondiale in Qatar è giunto alle battute finali e questa sera si disputerà la prima semifinale che vede impegnate Argentina e Croazia. Parte ancora dalla panchina Paulo Dybala, che questo mondiale lo sta vivendo da spettatore. Chissà se il CT Scaloni gli lascerà spazio durante il corso del match. L’albiceleste va a caccia della sesta finale mondiale contro la compagine Croata vice campione del mondo nel 2018. Due soli i precedenti tra le due entrambi nella fase a gironi; nel 1998 vinsero i sudamericani per 1-0, mentre nel 2018 i croati si presero la rivincita per 3-0. Sfida tra numeri 10, Messi contro Modric. Le due squadre arrivano entrambe da semifinali vinte ai calci di rigore e questa sera proveranno a scrivere un’altra pagina importante della loro storia.