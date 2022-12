Qatar 2022, Argentina-Australia 2-1: Messi ai quarti, Dybala resta in panchina

Un gol per tempo e l'Argentina stacca il biglietto per i quarti di finale del Mondiale in Qatar dove affronterà l'Olanda, ma Paulo Dybala resta ancora a guardare i compagni dalla panchina. Messi sblocca il risultato al 35', poi nella ripresa Julian Alvarez raddoppia approfittando di una disattenzione difensiva dell'Australia. Partita sempre sotto controllo per la squadra di Scaloni, ma al 77' Goodwin, aiutato da una deviazione fatale di un difensore argentino, riapre i giochi e Behich all'80' ha sfiorato il gol del pareggio per l'Australia. Nei minuti di recupero Martinez con una prodezza nega ancora il gol ai Socceros.