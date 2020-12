Psg-Basaksehir, le squadre abbandonano il campo per frase razzista del quarto uomo

Incredibile episodio a Parigi: il match tra PSG e Basaksehir è stato sospeso con le squadre che hanno abbandonato il campo. Il quarto uomo Coltrenu è stato accusato da Demba Ba di averlo sentito mentre etichettava come “ragazzo nero” Webo. Il vice allenatore dei turchi stava per essere espulso per proteste e l’assistente romeno lo ha indicato all’arbitro Hategan utilizzano la frase in questione. Demba Ba, attaccante del Basaksehir, furioso per la le parole razziste che aveva ascoltato, si è scagliato contro Coltrenu: “Perché se ti riferisci a un bianco lo chiami ‘ragazzo’ e se parli di un nero lo chiami ‘black guy’?“. A lui si sono uniti i calciatori di entrambe le squadre per protestare e, nonostante i tentativi dell’arbitro di far riprendere il gioco, entrambe le compagini hanno abbandonato il campo al 13esimo, con il punteggio ancora fermo sullo 0-0: “Ci vuole rispetto, ce ne andiamo” queste le aprole dei protagonisti in campo.

Il match, sospeso per più di 30 minuti, è ripreso alle 22.

In aggiornamento