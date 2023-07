PSG, arriva l’ufficialità: Luis Enrique nuovo allenatore dei parigini

Se ne parlava da tempo, ma adesso c'è anche l'ufficialità: Luis Enrique è il nuovo allenatore del Paris Saint Germain. Nella giornata di oggi il club parigino ha annunciato con un tweet l'arrivo del tecnico asturiano ex Roma, che torna sulla panchina di un club dopo ben 6 anni. L'ultima era stata quella del Barcellona, con il quale nel 2015 ha vinto il triplete, per poi diventare CT della Nazionale spagnola. Queste le sue parole rilasciate ai canali ufficiali del club: "La Champions? Mi piace molto questa pressione, ci sono dieci squadre sullo stesso livello e con lo stesso sogno. Ogni tanto è una competizione ingiusta perché sono i dettagli che ti lasciano fuori. Faremo il meglio possibile". Poi su Neymar, già allenato a Barcellona: “Non ci ho parlato, vedremo che succederà, ci saranno cambi perché c’è uno stile di gioco caro e vogliamo che la gente si diverta ogni settimana”. Infine su Mbappé: “Non posso dire nulla, ha un contratto e vedremo come andranno le cose. La costruzione della squadra la faremo in maniera del tutto privata”.