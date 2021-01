Primeira Liga, cade il Braga: a Lisbona lo Sporting vince 2 a 0

Sconfitta pesante in campionato per il Braga. Gli uomini di Carlos Carvalhal, che affronteranno la Roma nei sedicesimi di finale di Europa League, sono stati battuti dalla capolista Sporting Lisbona. Al Josè Alvalade i padroni di casa sono passati in vantaggio ad inizio ripresa con Pedro Goncalves; il 2 a 0 definitivo lo ha firmato Mateus Nunes al 78′. Per il Braga la sconfitta significa anche mancato sorpasso al Porto terzo in classifica: i biancorossi restano dunque quarti a -8 proprio dallo Sporting Lisbona, che invece allunga in testa a +5 sul Benfica, prima inseguitrice.