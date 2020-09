Primavera, Verona-Pordenone: eurogol di Cancellieri al debutto con i gialloblù – VIDEO

La ‘prima’ stagionale del Verona Primavera è un successo, grazie soprattutto a Matteo Cancellieri, neo-acquisto dei gialloblù. Il giovane ex Roma ha segnato alla suo debutto contro il Pordenone un gran gol. All’88’ i ragazzi di Corrent erano fermi sullo 0-0, quando l’ex giallorosso (entrato a far parte del club veneto nell’ambito dell’operazione Kumbulla), riceve palla sulla trequarti destra, la addomestica e infine scaglia il sinistro a giro sul lato opposto, dove il portiere avversario Masut non può arrivare. Dallo spintone in Champions League nel match tra Roma e Shakhtar Donetsk, all’inizio della sua nuova vita al Verona: Cancellieri parte con il piede giusto.