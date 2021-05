Primavera, Lotito vuole riforma del campionato per non far retrocedere la Lazio

La proposta è tecnicamente attuabile, ma la sua discussione è stata rinviata

L’Assemblea di Lega riunita nella mattinata di oggi ha visto Claudio Lotito e Urbano Cairo insolitamente allineati nel presentare al Consiglio una proposta di riforma del Campionato Primavera. La nuova formula prevedrebbe già dalla prossima stagione un aumento di due slot nella classifica, portando dunque le attuali 16 squadre a 18. La proposta è stata già ribattezzata ‘salva Lazio e Torino’. I suoi effetti, infatti, si avrebbero già nel campionato in corso, con la retrocessione di una sola squadra, l’Ascoli già condannata dalla matematica, invece delle tre previste dal vecchio ordinamento, nelle quali rientrerebbero proprio Lazio e Torino, penultime a 5 punti dal Bologna. La riforma è tecnicamente possibile: nel 2019 il presidente Gravina aveva firmato la modifica all’art. 50 della Noif, aprendo alla possibilità di modifiche ai format già dalla stagione immediatamente successiva alla delibera approvata. Tuttavia il Consiglio di oggi ha rinviato la discussione della proposta di Cairo e Lotito, a causa di sopraggiunte richieste dai campionati di Serie B e di Lega Pro. Il termine ultimo per dare il via alla modifica per settembre è il 30 giugno.