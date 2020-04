Premier League, nel taglio stipendi è scontro con la Pfa: “Perdita di 200 milioni per le casse del governo”

Premier League al bivio su taglio stipendi dei calciatori: la Player Football Association (Pfa, corrispettivo della nostra Aic) è infatti contraria alla detrazione del 30% del salario dei calciatori. L’attuazione del taglio comporterebbe, infatti, una perdita di duecento milioni di sterline per le entrate fiscali del governo inglese. La spiegazione sul comunicato ufficiale dell’associazione: “Tutti i calciatori del campionato di Premier League vogliono fare e senza alcun dubbio faranno la loro parte con significativi contributi economici in un’epoca che è senza precedenti, ma la riduzione del 30% degli ingaggi degli atleti significherebbe, oltre a un taglio salariale totale di cinquecento milioni di euro e una perdita di oltre duecento milioni di sterline (circa duecentoventisette milioni di euro, ndr) in contributi fiscali al governo“.