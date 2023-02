Premier League, il Manchester City rischia l’esclusione dal campionato

La Premier League ha deferito il Manchester City per delle presunte violazioni di carattere finanziario, nel mirino i bilanci che vanno dalla stagione 2009-2010 a quelli del 2017-2018. La squadra di Guardiola rischia una penalizzazione e l'esclusione dal campionato. Al club, riporta La Gazzetta dello Sport, viene imputato di non aver fornito informazioni accurate in merito alle entrate e ai costi operativi. I Citizens dovranno, inoltre, rispondere per non aver diffuso in maniera trasparente i costi relativi alle retribuzioni, per non aver rispettato il fair play finanziario, per aver violato le norme relative al profitto e alla sostenibilità e per non aver collaborato con la Premier nelle indagini. Il club inglese dovrà rispondere ad una commissione indipendente, sul tavolino la possibile penalizzazione e l'esclusione dal campionato.