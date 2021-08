Premier, il Chelsea vince 3-0: Abraham resta in panchina

Buona la prima per i Blues che superano il Crystal Palace con tre reti. Tuchel continua a tenere in panchina il centravanti inglese

Un risultato secco e rotondo che regala al Chelsea i primi tre punti stagionali. A sbloccare il match ci pensa Marcos Alonso con una gran traiettoria da punizione, allunga le distanze Pulisic al 40' e chiude i giochi Trevor Chalobah -in gol all'esordio con la maglia del Chelsea- al 58' con un gran tiro da fuori che si insacca in rete con l'aiuto del palo. Abraham è rimasto in panchina per tutta la partita figurando come spettatore non pagante. Ennesima conferma del fatto che il centravanti non rientra nei piani di Tuchel nemmeno in assenza di Lukaku, che a breve prenderà possesso dell'attacco dei campioni d'Europa. Per il ventitreenne sembra avvicinarsi l'accordo con la Roma pronta ad offrirgli circa 6 milioni di euro a stagione, anche se sta ancora cercando di capire le possibilità di un trasferimento all'Arsenal.