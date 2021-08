Premier, Chelsea-Crystal Palace: Abraham parte dalla panchina

Tre giorni dopo la vittoria della Supercoppa europea, gli uomini di Tuchel si apprestano a giocare la prima di campionato

Oggi alle 16 a Stamford Bridge contro il Crystal Palace prenderà vita ufficialmente il campionato del Chelsea. I blues si presentano da Campioni d'Europa e con in tasca anche la Supercoppa europea vinta tre giorni fa. Sul profilo Twitter ufficiale dei Blues è stata pubblicata la formazione titolare: Tammy Abraham, obiettivo di mercato della Roma per cui Tiago Pinto ha messo sul piatto 45 milioni, partirà dalla panchina. Al suo posto giocherà Werner. Ancora assente Lukaku, acquisto ufficializzato pochi giorni fa, che si accomoderà in tribuna per sostenere i nuovi compagni. Il Chelsea cercherà di migliorare il quarto posto dello scorso anno e dopo la vittoria della Champions League e l'arrivo di Lukaku proverà ad insidiare il City di Guardiola campione in carica.