Lo Sporting Braga batte il secondo colpo di questo mercato. Dopo l’arrivo a parametro zero di McGhee dal Manchester United, i prossimi avversari della Roma in Europa League hanno ufficializzato l’acquisto di Lucas Piazon dal Chelsea. Entrambi potranno essere schierati contro i giallorossi. Andata e ritorno sono in programma per il 18 e 25 febbraio.