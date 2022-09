Polonia, Zalewski: “Peccato per il risultato. Grato di rappresentare il mio paese”

L'esterno della Roma era sceso in campo per 79 minuti

"Non il risultato sperato, ma nonostante tutto sono grato per aver avuto ancora una volta l'opportunità di scendere in campo e rappresentare il mio paese". Queste sono le parole di Nicola Zalewski su Instagram dopo la sconfitta della sua Polonia per 2-0 contro l'Olanda. L'esterno della Roma era sceso in campo per 79 minuti.