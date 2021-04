Pochettino: “La situazione di Florenzi? Per noi è un top, vedremo a fine stagione”

Pochettino non chiarisce la questione Florenzi. O meglio, proprio non ci pensa. Il tecnico del PSG Non è voluto entrare nel merito della situazione del terzino italiano, in prestito dalla Roma e ancora in attesa di conoscere il proprio futuro. Queste le sue parole: “L’interesse dell’Inter per Florenzi? Non commentiamo le indiscrezioni. Siamo ancora in tre competizioni, è la cosa più importante. Siamo tutti concentrati su questo. Ne parleremo a fine stagione quando gli obiettivi saranno raggiunti. Cosa penso di Florenzi? Che è il migliore, come tutti gli altri nella mia squadra. Deve aiutarci a vincere le partite e raggiungere gli obiettivi prefissati”.

Florenzi è arrivato in estate al PSG dalla Roma in prestito con diritto di riscatto per circa 9 milioni di euro. Negli ultimi giorni per il laterale della Nazionale, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si è fatta avanti con forza l’Inter. Restano comunque decisamente elevate le possibilità che il club francese decida di prelevare il giocatore a titolo definitivo, visto il prezzo decisamente abbordabile. Ottima la stagione sin qui disputata da Florenzi, che ha collezionato 2 gol e 1 assist in 29 presenze in tutte le competizioni