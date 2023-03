Plusvalenze Juve, la carta Covisoc: ricorso Figc al Consiglio di Stato

La Figc ha deciso di ricorrere al Consiglio di Stato contro la decisione del Tar del Lazio che obbligava la Procura Federale a consegnare la "carta segreta". Il ricorso della Figc è contro la decisione del Tar di rendere accessibile ai legali della Juventus la nota 10940, scrive La Repubblica. Quella in cui la Covisoc chiese alla Procura Federale alcune interpretazioni relative al caso plusvalenze ricevendo la risposta da parte della Procura, che fornì indicazioni interpretative all'organo di vigilanza sulla "valutazione degli effetti della cessione dei calciatori sui bilanci di alcune società". Documento che il procuratore federale Chinè non aveva messo a disposizione della difesa, respingendo la richiesta di accesso: "Non fa parte della documentazione acquisita nell'ambito del procedimento disciplinare". Secondo la difesa, invece, potrebbe rappresentare l'elemento in grado di annullare la sentenza.