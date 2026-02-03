Pisa, è ufficiale Hiljemark: un anno fa la vittoria sulla Roma con l’Elfsborg

Il Pisa riparte da Oscar Hiljemark . È ufficiale l'ingaggio del giovane allenatore svedese che subentra a Gilardino con la squadra ultima in classifica a soli 14 punti, a pari punti con il Verona. L'ex Palermo e Genoa ha incrociato, non molto tempo fa, la Roma in una delle gare della fase a campionato della scorsa Europa League . Senza dubbio un brutto ricordo per i tifosi giallorossi che videro la Roma - all'epoca allenata da Juric - cadere per 1-0 sul campo dell'Elfsborg . I giallorossi affronteranno il Pisa nel week end del 12 aprile e i tifosi vorranno una rivincita dopo la brutta figura dello scorso anno. Di seguito la nota del club toscano.

“La Società Pisa Sporting Club comunica di aver affidato l’incarico di Responsabile Tecnico della Prima squadra ad Oscar Hiljemark. Svedese, classe 1992, Oscar Hiljemark dopo una importante carriera da calciatore chiusasi ad appena 28 anni e impreziosita da un titolo Nazionale Svedese (Elfsborg 2012), una Eredivisie (PSV Eindhoven 2015) e dal titolo di Campione d’Europa Under 21 (2015) con la maglia della Nazionale Svedese con cui ha partecipato anche al Mondiale 2018 collezionando 28 presenze (2 gol), ha intrapreso nel 2021 quella da allenatore sulla panchina dell’Aalborg nella Massima Serie danese; nel 2024 il ritorno all’Elfsborg, squadra con cui colleziona due piazzamenti importanti nella Allsvenskan e 16 gare in Europa League. Oscar Hiljemark ha firmato un contratto che lo legherà al Pisa Sporting Club fino al 30 giugno 2027 con opzione“.