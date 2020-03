Pirlo: “Ho rivisto l’addio al calcio di Totti e mi sono messo a piangere”

Andrea Pirlo nella giornata di ieri ha fatto una diretta Instagram con l’ex compagno di nazionale Fabio Cannavaro. I due campioni del mondo di Germania 2006 hanno ricordato i momenti più belli delle loro carriere: l’ex centrocampista però ha voluto anche parlare dell’addio al calcio di Francesco Totti. Queste le sue parole:

“L’altro giorno ho visto l’addio di Totti ancora in televisione e mi sono messo a piangere. Tutte le volte che lo vedo mi metto a piangere. Quando è successo ero a New York, ero in strada e lo vedevo sul telefonino. Piangevo sotto gli occhiali da sole. L’ho rivisto anche l’altra sera ed ero nel letto da solo a piangere. Emozionante“.