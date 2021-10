Piccola Lazio, il Bologna la asfalta: al Dall’Ara finisce 3-0

In gol Barrow, Theate e Hickey. Espulso Acerbi per proteste

"Piccola Lazio", stavolta anche nel risultato. Le parole di Mourinho si trasformano in fatti. Il match con il Bologna per i biancocelesti è una vera debacle. Al Dall'Ara gli emiliani si impongono con un netto 3-0. Non è dolce l'ex Mihajlovic, che nel giorno che potrebbe costargli l'esonero trova il miglior match di questo inizio di stagione. Sblocca il match Barrow, mentre il raddoppio lo firma Theate. Nella ripresa Hickey chiude i giochi calando il tris. Nel finale anche la beffa, con l'espulsione di Acerbi per proteste.