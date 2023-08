Petrachi vicino al Genoa: l’ex ds della Roma verso il nuovo incarico in Italia

Gianluca Petrachi tornerà presto a lavorare nel mondo nel calcio. Dopo l'esperienza alla Roma e la fine della sua avventura in giallorosso in modo molto burrascoso, il ds è molto vicino a firmare con il Genoa per il medesimo incarico. Come riportato da Sportitalia, Petrachi sarebbe a un passo da diventare il nuovo direttore sportivo del Grifone, si attende soltanto l'ufficialità. Il "quasi" nuovo Ds è convinto del progetto della squadra ligure: sarebbero stati proprio i recenti acquisti del club a convincerlo a firmare con la società. Il dirigente pugliese ha lavorato nella Capitale tra il 2019 e 2020, poi sostituto da Morgan De Sanctis (attuale ds della Salernitana). La fine del rapporto con il club giallorosso non si può definire "idilliaco". Infatti proprio recentemente è arrivato l'esito della causa intentata dal club nei confronti dell'ex Ds vinta proprio dalla Roma alla quale Petrachi dovrà la cifra di 5 milioni di euro per l'interruzione del rapporto per giusta causa.