Petardo contro Audero: stop alle trasferte dell’Inter fino al 23 marzo

È arrivata la decisione del Viminale dopo il brutto episodio verificatosi durante Cremonese-Inter, con il portiere dei padroni di casa, Emil Audero, colpito da un petardo lanciato da un tifoso presente nella curva nerazzurra. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ha diposto il divieto di trasferta per i tifosi dell'Inter fino al 23 marzo 2026: "Il provvedimento è finalizzato a garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e a prevenire il ripetersi di episodi che possano compromettere il regolare svolgimento delle manifestazioni sportive". Da sottolineare che resta escluso l'incontro tra Milan e Inter dell'8 marzo, in quanto non ci saranno movimenti di tifoserie. Solo 3, dunque, le trasferte che i tifosi nerazzurri non potranno seguire (Sassuolo, Lecce e Fiorentina). Una "punizione" non troppo severa, anche considerando le ultime decisioni che hanno negato le trasferte per tutto l'anno ai tifosi di Roma, Fiorentina, Napoli e Lazio per gli scontri in autostrada. Per altro verso, un mese fa durante Atalanta-Roma, un episodio analogo coinvolse la tifoseria giallorossa e uno degli assistenti arbitrali. In quel caso il club giallorosso fu punita dal Giudice Sportivo con un'ammenda di 20mila euro, i nerazzurri, invece, riceveranno probabilmente la massima pena (50mila euro), oltre a non poter contare sui propri tifosi per tre trasferte.