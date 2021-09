Perotti svincolato: ancora possibile il ritorno al Genoa

L'argentino ha lasciato il Fenerbahce dopo appena una stagione ed è in cerca di una nuova avventura per tornare in campo.

Diego Perotti, dopo aver visto tramontare la sua avventura al Fenerbahce nell'ultimo anno, complice anche un infortunio al ginocchio, sarebbe pronto a fare un tuffo nel passato. Secondo calciomercato.com, per l'ex Roma, ora svincolato, ci sarebbe la possibilità di vestire nuovamente la maglia del Genoa, dopo l'esperienza dal 2014 al 2016. Perotti spera di rilanciarsi dopo qualche anno di difficoltà, soprattutto a causa dei tanti infortuni che l'hanno tormentato. Il ritorno in Argentina al momento non è un'opzione per il Monito, che spera di riassaporare i campi di Serie A.