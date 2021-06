Perotti apre al Genoa: “E’ parte della mia vita, la mia squadra del cuore”

Le parole dell'argentino: "La mia apertura ci sarebbe per un ritorno in rossoblù"

Diego Perotti apre a un possibile ritorno al Genoa. Dopo la stagione al Fenerbahce, dove non ha praticamente mai giocato per un infortunio, ora l'argentino vuole rimettersi in carreggiata. Ne ha parlato a Sky Sport: “Il Genoa è parte della mia vita, della mia famiglia… ci è nato mio figlio. Il Genoa è la mia squadra del cuore, vediamo che succede, ho un altro anno di contratto al Fenerbahçe ma non ci sono certezze… l’apertura mia ci sarebbe per un ritorno in rossoblù, sì”. Si sofferma anche sull'infortunio: "Ora me lo sto lasciando alle spalle, ho pensato anche di smettere ma poi ho lavorato duro. Sono pronto”.