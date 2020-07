Patric, 4 turni di squalifica e 10 mila euro di multa per il morso a Donati

La 31^ giornata della Serie A si è aperta ieri con le sconfitte delle prime due in classifica. Se la sera la Juventus si è fatta rimontare dal Milan, qualche ora prima è successo alla Lazio che perde per le prossime 4 partite Patric. Il Giudice Sportivo, infatti, ha emesso le prime sentenze e il morso del difensore biancoceleste a Donati costa uno stop di 4 turni più un’ammenda da 10 mila euro. Come specificato nel comunicato il fallo è stato rilevato dal Var e non ha procurato conseguenze lesive al calciatore di Liverani.