Pastore ha scelto il Qatar SC: superate le visite mediche

El Flaco riparte dal Medio Oriente. Dopo la risoluzione del contratto con l'Elche, Javier Pastore ha deciso di proseguire la carriera nel Qatar Sports Club. Con la maglia del club spagnolo, appena 16 presenze e nessun gol. Numeri deludenti in linea con quelli ottenuti a Roma che hanno portato ad un inevitabile addio ufficializzato nei giorni scorsi. L'ex giallorosso, svincolato dopo l'avventura in Liga, non tornerà quindi in Sud America. Pastore avrebbe già superato le visite mediche e nei prossimi giorni è attesa la firma sul contratto lo legherà al suo nuovo club fino al prossimo giugno.