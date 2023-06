Partita Operazione Nostalgia, Totti: “Sarà una serata diversa, ma magnifica”

Sta per iniziare la partita tra big organizzata dal raduno di Operazione Nostalgia. Il match, in diretta dallo stadio Paolo Mazza di Ferrara, vedrà sfidarsi alcuni dei campioni del calcio rimasti nel cuore degli italiani. Tra questi, oltre a Totti e altri giocatori storici della Roma, anche altri nomi molto noti come quello di Alessandro Del Piero, Diego Milito e Totò Di Natale. L'ex Capitano della Roma ai microfoni degli organizzatori dell'evento: "Sarà una serata inusuale e diversa. Sono onorato di far parte di questa serata sicuramente magnifica. Incontrare tanti ex giocatori ci fa sempre un certo effetto e ci piace moltissimo.". Il fischio d'inizio sarà intorno alle ore 20, preceduto dall'allenamento dei giocatori. Nel frattempo, anche altri ex giocatori condividono sui social la felicità di partecipare a questa iniziativa. Tra questi Vincent Candela, che fa parte della squadra "maglia bianca" insieme a Totti, Tommasi, Pizarro e Tonetto, in un post su Instagram riprende l'entrata in campo dell'ex numero 10 giallorosso: "Che bellezza. Dopo una giornata di padel torno al mio grande amore: il calcio.". I due, amici e spesso compagni di partite di padel, oggi si ritroveranno in un campo di calcio dopo tantissimo tempo.