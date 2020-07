Parma, un membro del Gruppo Squadra positivo al Covid-19: era mercoledì a Roma

La Roma, nell’ultima partita contro il Parma, è riuscita a vincere per 2-1 grazie alle reti di Mkhitaryan e Veretout. A tre giorni di distanza, però, la società emiliana ha voluto rendere noto attraverso un comunicato ufficiale della positività di un membro (non calciatore) appartenente al gruppo squadra. Il tesserato era a Roma mercoledì per la sfida all’Olimpico: per il club di James Pallotta ci saranno normali controlli nei prossimi giorni. Nessun problema invece per gli altri componenti, risultati tutti quanti negativi. Di seguito il comunicato.

“Il Parma Calcio 1913 comunica che l’ultima serie di esami ha evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente a un membro (non calciatore) del gruppo squadra. Il soggetto completamente asintomatico è stato prontamente isolato secondo le direttive federali e ministeriali. La società comunica altresì che tutti gli altri membri del suddetto gruppo squadra sono risultati negativi ai test Covid-19 e hanno iniziato l’isolamento presso il Centro Sportivo ma potranno continuare regolarmente l’attività, costantemente monitorati secondo il protocollo vigente”.