Parma, ufficiale l’esonero di Liverani: D’Aversa pronto al ritorno

E’ arrivata l’ufficialità dell’esonero di Fabio Liverani dal ruolo di allenatore del Parma. Una notizia che aleggiava ormai da ore dopo la pesante sconfitta con l’Atalanta di ieri (oltre che per i tre gol subiti, anche per la prestazione spenta e priva di acuti), divenuta realtà nelle prime ore della giornata odierna. Ovviamente, determinanti i risultati antecedenti alla disfatta di Bergamo, con quattro sconfitte su quattro negli ultimi turni.

Già deciso il sostituto: sarà Roberto D’Aversa. Il tecnico, infatti, dopo l’esonero avvenuto in estate è attualmente sotto contratto ed è stato già richiamato. Pronto dunque al ritorno, alle spalle quasi quattro anni da allenatore del Parma in cui trascinò il club dalla Serie C alla Serie A con due promozioni consecutive. A causa di alcuni punti di vista divergenti con la società il rapporto di lavoro terminò bruscamente, ma dalle prossime ore il futuro di D’Aversa si tingerà nuovamente di gialloblù.