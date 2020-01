Parma, domani alle 14.15 la conferenza stampa di D’Aversa

Dopo la vittoria di ieri contro il Lecce, il Parma ha iniziato oggi a preparare le sfida di Coppa Italia contro la Roma. I crociati avranno a disposizione anche la rifinitura di domani mattina, fissata alle ore 11.00 al Centro Sportivo di Colecchio, per preparare gli ottavi di finale con i giallorossi. Come riporta parmacalcio1913.com, alle 14.15 invece si terrà la conferenza stampa dell’allenatore Roberto D’Aversa, contrariamente a quanto farà Paulo Fonseca: per il tecnico portoghese ci sarà solamente un’intervista ai microfoni di Roma TV e Rai.