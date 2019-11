Parma, allenamento in vista della Roma: ok Bruno Alves. Domani alle 14.15 la conferenza di D’Aversa

Roma e Parma si avvicinano alla sfida di domenica, l’ultima prima della sosta per le nazionali. Il team emiliano è sceso in campo per allenarsi questa mattina a Collecchio e ha svolto lavoro di prevenzione seguito da esercizi di riscaldamento e un lavoro tattico. Per concludere una sessione di tiri in porta. Bruno Alves si è allenato regolarmente in gruppo. Differenziato per Laurini, out Grassi e Inglese. La squadra emiliana si ritroverà domani per la seduta di rifinitura prevista per le 11 e sarà a porte chiuse. Alle 14.15 è il tecnico Roberto D’Aversa terrà la consueta conferenza stampa di vigilia.