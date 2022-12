Paris Saint-Germain, Mbappé torna ad allenarsi a tre giorni dalla finale

Secondo quanto si apprende sui profilo Twitter del Paris Saint-Germain, Mbappé è già tornato ad allenarsi con la squadra. A soli tre giorni dalla sconfitta con la Francia contro l'Argentina, il capocannoniere del Mondiale è pronto tornare in campo tagliandosi gran parte dei dieci giorni di riposo previsti per i calciatori che sono stati impegnati in Qatar. Il club francese non ha specificato quale sarà il suo programma di allenamento. Quello che è certo è che la squadra affronterà lo Strasburgo il 28 dicembre per la ripresa della Ligue 1 al Parco dei Principi e poi sarà in trasferta a Lens. Queste le parole del Paris Saint-Germain nel tweet: "Mbappè torna ad allenarsi questo mercoledì!"