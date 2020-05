Paratici sul calciomercato: “Modello NBA difficile da replicare”

Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, prova a delineare il prossimo calciomercato che, a causa del coronavirus, sarà inevitabilmente diverso rispetto agli ultimi. Di seguito le sue parole a Sky Sport:

Come cambierà in pratica il calciomercato?

“È stata solamente una considerazione dettata dal fatto che le società avranno più difficoltà economiche e bisogna avere quindi idee. Studiando i vari sistemi calcistici e ho pensato che l’NBA possa essere qualcosa da cui prendere spunto. Ovviamente è un sistema difficile da replicare”.

Il pilastro del mercato NBA dal quale attingere?

“Quello degli scambi è un modello che già utilizziamo, e anche quello dei famosi parametri zero. La differenza più importante, a parte il sistema chiuso, è che la Lega funziona da stanza di compensazione negli spot americani. La Lega cha ha seguito per prima i dettami dell’NBA in questo senso è stata la Premier League, ed è per questo che è avvantaggiata rispetto agli altri campionati”.

Sulla liquidità dei club

“Che ci sia meno liquidità è sotto gli occhi di tutti. Ci saranno scambi, formule più creative tipo prestiti lunghi. Se non puoi comprare una casa, ad esempio, vai in affitto. Se non puoi comprare un giocatore da N milioni cerchi di ‘affittarlo’ per il tempo più lungo possibile. Una formula che verrà sfruttata per poter usufruire dei calciatori senza troppi esborsi economici”.