Paolo Rossi, furto in casa durante il funerale

Un incredibile episodio rende ancora più amara la giornata dell’addio a Paolo Rossi. Nel giorno dell’ultimo saluto a “Pablito”, deceduto mercoledì, è arrivata un’altra triste notizia. Come riporta l’ANSA, durante il funerale di questa mattina (svolto a Vicenza), la sua casa a Bucine è stata svaligiata. I ladri hanno fatto irruzione nell’abitazione forzando una finestra e portando via un orologio e dei contanti, 100 euro circa. Ora si attende una verifica degli oggetti mancanti da parte dei familiari. Sono in corso i rilievi da parte della polizia scientifica.