Panchina PSG, calano le quotazioni di Mourinho. Il favorito ora è Zidane

Il tecnico portoghese, da quanto si apprende, sarebbe stato scalzato dal collega francese in cima alle preferenze per la panchina della proprietà qatariota

È sempre più precaria la posizione di Christophe Galtier a Parigi. Secondo quanto scrive Get Football, in caso di divorzio con il tecnico francese, la dirigenza parigina avrebbe individuato in Zinedine Zidane il profilo ideale per la panchina. Sembrano dunque calare le possibilità di vedere l'attuale allenatore della Roma José Mourinho all'ombra della Torre Eiffel, dato che, sempre riportando le indiscrezioni del portale specializzato, il mister portoghese sarebbe una seconda scelta per la proprietà qatariota, insieme ad altri nomi di calibro come quelli di Luis Enrique, Thiago Motta e Marcelo Gallardo.