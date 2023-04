Pallotta sogna il ritorno nel calcio italiano: vuole acquistare il Bari

L'ex presidente della Roma potrebbe tornare ad investire in Italia. In caso di promozione dei pugliesi in Serie A De Laurentiis dovrebbe vendere il club

Il Bari, al momento, occupa la terza posizione in Serie B e la squadra pugliese è in piena lotta per tornare in Serie A. La squadra pugliese è di proprietà di De Laurentiis. Il numero 1 del Napoli dovrebbe lasciare il club per evitare un caso simile a quello di Lotito e la Salernitana. Secondo quanto riportato dal quotidiano economico Milano Finanza Pallotta ha mostrato interesse verso i 'Galletti'. L'ex presidente della Roma potrebbe tornare nel mondo del calcio italiano dopo la cessione ai Friedkin. I regolamenti federali impediscono la presenza di due società che fanno capo alla medesima proprietà di prendere parte allo stesso campionato. Eventualità che costringerebbe Aurelio De Laurentiis a cedere il Bari.