Pallone d’oro africano, vince Manè: secondo posto per Salah

Sadio Manè vince il suo primo pallone d’oro africano. L’esterno del Liverpool ha ricevuto l’ambito premio nella cerimonia che si è svolta in Egitto, a Hurganda, superando la concorrenza di calciatore del calibro di Salah (vincitore delle ultime due edizioni), Mahrez del Manchester city e Aubameyang dell’Arsenal. Una stagione da assoluto protagonista quella vissuta dal senegalese, noto anche per la sua generosità: “Sono sopravvissuto ai tempi difficili, ho giocato scalzo e non sono andato a scuola. E oggi, con quello che guadagno, posso aiutare gli altri”.