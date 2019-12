Pallone d’Oro 2019, Messi trionfa per la sesta volta: Ronaldo terzo. Salah quinto, Alisson settimo

Giornata di premi e cerimonie. Mentre in Italia il Gran Galà del Calcio assegna i riconoscimenti individuali relativi alla scorsa stagione, a Parigi è andato in scena l’ennesimo capitolo della saga Messi-Ronaldo. Stavolta a trionfare nel Pallone d’Oro 2019 è stato l’argentino, che sale a quota 6 contro i 5 del portoghese. Il 7 della Juventus finisce al terzo posto, preceduto anche da Virgil van Dijk, difensore del Liverpool campione d’Europa. Polemiche anche per l’assenza dello stesso Ronaldo a Parigi, per essere invece presente al Gran Galà del Calcio a Milano, dove è stato premiato. Nella top 10 della classifica del Pallone d’Oro, inoltre, ci sono due ex Roma saliti pochi mesi sul tetto d’Europa in maglia ‘Reds’: Salah e Alisson, rispettivamente quinto e settimo. Di seguito la classifica completa dei 30, con Lionel Messi di nuovo in cima dopo la vittoria dello scorso anno di Luka Modric:

1. Lionel Messi

2. Virgil van Dijk

3. Cristiano Ronaldo

4. Sadio Mané

5. Mohamed Salah

6. Kylian Mbappé

7. Alisson

8. Robert Lewandowski

9. Bernardo Silva

10. Riyad Mahrez

11. Frenkie de Jong

12. Raheem Sterling

13. Eden Hazard

14. Kevin de Bruyne

15. Matthijs de Ligt

16. Sergio Agüero

17. Roberto Firmino

18. Antoine Griezmann

19. Trent Alexander-Arnold

20. Pierre-Emerick Aubameyang

20. Dusan Tadic

22. Heung-Min Son

23. Hugo Lloris

24. Kalidou Koulibaly

24. Marc-André ter Stegen.

26. Karim Benzema

26. Georginio Wijnaldum

28. Donny van de Beek

28. Joao Felix

28. Marquinhos