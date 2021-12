Caos Uefa: i sorteggi della Champions League saranno ripetuti alle ore 15

I sorteggi di Champions League saranno ripetuti interamente alle 15 a causa di un errore di un software esterno

Caos nei sorteggi di Champions League. Gli accoppiamenti della massima competizione europea saranno ripetuti alle ore 15 a causa, come afferma la Uefa, di un errore grossolano da parte di un software di un fornitore di servizi esterni che indica agli operatori le squadre che possono accoppiarsi tra loro. L'errore riguarda inizialmente l'accoppiamento tra Manchester United e Villarreal, già sfidanti nella fase a gironi e perciò impossibilitati a farlo nuovamente agli ottavi. La prima società a fare ricorso e a chiedere la ripetizione dei sorteggi è stato l'Atletico Madrid che non aveva più la pallina del Manchester United nella propria urna, poichè già sorteggiato erroneamente, e al suo posto era stata inserita per errore quella del Liverpool, già però affrontati dai Colchoneros nella fase a gironi.